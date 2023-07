Prefeitura contrata grupo Barões da Pisadinha para comemorar aniversário de Sinop – MT

A prefeitura fechou a contratação do grupo Barões da Pisadinha para a semana de comemoração do aniversário da cidade. O grupo será um dos shows nacionais do evento denominado “Festeja Sinop”, que será realizado de 2 a 14 de setembro.

O Barões da Pisadinha é um grupo musical brasileiro que se destacou no cenário da pisadinha, um gênero musical derivado do forró. Entre seus principais sucessos, destacam-se hits como “Tá Rocheda”, “Recairei”, “Basta Você Me Ligar” e “Bebida na Ferida”. O show em Sinop será no dia 2 de setembro.

O grupo chegou a ser contratado para se apresentar em Sinop, em 2020. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, a atração, que seria no reveillón, acabou cancelada. No ano passado, o grupo se apresentou na Exponova, em Nova Mutum.

Além do Barões da Pisadinha, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa também fará um show nacional no Festeja Sinop. Outra atração é Joelma, ex-vocalista da banda Calypso do Pará, que irá cantar no dia 10 de setembro (domingo), na praia do Cortado.

Conforme Só Notícias já informou, no Nortão, Joelma também irá se apresentar em Feliz Natal, durante a feira agropecuária do município, no dia 9 de setembro. A abertura da Expofeliz, no dia 6, será com o show da dupla sertaneja, Bruno e Barreto. Murilo Huff canta no dia 7. No dia 8, será o show com Amado Batista.=

