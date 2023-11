Prefeitura de Belterra – PA divulga novo Concurso Público

São 172 vagas disponíveis para cargos de nível fundamental, médio e superior

De acordo com o edital, o salário base é de R$ 1.320. A prova objetiva está marcada para o dia 04 de fevereiro de 2024.

A Prefeitura Municipal de Belterra, no estado do Pará, anunciou um novo Concurso Público para o preenchimento de 172 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os interessados devem acessara pagina da Consulpam: https://www.consulpam.com.br/

Veja Vagas

De acordo com o edital de abertura, as oportunidades são para Engenheiro Civil (2); Engenheiro Agrônomo (2); Engenheiro Sanitarista (2); Engenheiro Florestal (1); Analista de Controle Interno (1); Fiscal de Tributos (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Pedagogo (1); Técnico Agropecuário (1); Técnico em Geoprocessamento (1); Fiscal Ambiental (2); Agente de Trânsito (5); Técnico em Edificação (1); Técnico Eletricista (1); Agente Administrativo (7); Auxiliar Administrativo (10); Motorista “AB” (3); Motorista “D” (6); Agente de Segurança Patrimonial (6); Soldador (1); Mecânico (2); Operador de Máquinas Pesadas (8); Serviços Gerais (12); Agente de Limpeza Pública (8); Auxiliar de Obras e Instalações (4); Operador de Roçadeira Manual (3); Operador de Moto Serra (1); Orientador Social (2); Enfermeiro – Polo Sede (2); Enfermeiro – Polo Piquiatuba (1); Técnico em Enfermagem – Polo Sede (4); Técnico em Enfermagem – Polo Piquiatuba (1); Técnico de Enfermagem – Polo Aramanaí (1); Técnico de Enfermagem – Polo São Jorge (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Agente de Vigilância Sanitária (1); Técnico Pedagógico – Polo Nazar (1); Secretário Escolar (6); Motorista D (6); Auxiliar de Secretaria (5); Agente de Segurança (12); Merendeiro Escolar (19); Apoio Operacional (14).

Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais e receberão salário de R$ 1.320,00, em alguns casos, a remuneração será de R$ 19,23, por hora-aula.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da organizadora, no período de 13 de novembro de 2023 a 05 dezembro de 2023, com taxa de R$ 30,00 a R$ 41,00.

Os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 4 de fevereiro de 2024 e análise de títulos para cargos de nível superior.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data da homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.

Informações complementares podem ser obtidas pelo site da organizadora clique AQUI.

