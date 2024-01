Briga entre famílias termina em duplo homicídio na região do Cipoal, no planalto santareno

Vítimas foram identificadas como Yure Francisco Silva de Sousa e Fabrício Pedroso de Sousa.

Uma briga entre famílias terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (19), no ramal do Pimenta, comunidade Cipoal, região do Planalto BR-163, em Santarém, oeste do Pará. A tragédia aconteceu no momento em que os homens identificados como Yure Francisco Silva de Sousa e Fabrício Pedroso de Sousa, que eram primos, se desentenderam.

De acordo com informações de populares, três pessoas teriam ido até Fabrício Pedroso para afrontá-lo por conta de um desentendimento antigo envolvendo um relacionamento com uma irmã dele. Um dos integrantes do grupo estava armado com faca, então Fabrício teria atirado em Yure para se defender, mas teria sido atacado à faca em seguida, e ainda foi atropelado, vindo a morrer no local.

O suspeito da facada e mais duas pessoas que estariam envolvidas na confusão teriam fugido para se esconder na mata. Mas as informações ainda estão sendo checadas pela polícia, pois há outras versões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, esteve no local, mas as vítimas já estavam sem vida. “Fomos acionados via Niop. Infelizmente quando chegamos aqui não tinha mais o que fazer. As duas vítimas jovens já estavam sem vida, um morto com tiro e outro com faca”, informou a enfermeira Adélia, do Samu.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram para o local resguardar os locais onde os crimes foram registrados até a chegada da Perícia Científica.

“No presente momento nós estamos resguardando o local do crime e aguardando a perícia para fazer a remoção e o levantamento de solo. A situação ocorreu por volta das 09h, 09h20. O cidadão que está no solo vitimado por faca se deparou com três indivíduos e na reação contra a vida dele tentou se defender. Fomos acionados pela PRF que se encontrava um baleado e outro esfaqueado. Já estamos levantando as informações e cabe agora a polícia civil fazer a investigação. Tudo indica que foi um conflito de família”, relatou o Sargento PM Francely Delgado.

Equipes da PM com apoio da PRF fazem diligências na região à procura de um suspeito que estaria escondido nas matas da comunidade.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/13:11:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...