Prefeitura de Bragança anuncia concurso público com 396 vagas e salários de até R$ 5 mil

Município de Bragança, no Pará. — Foto: Rômulo Alves

Inscrições iniciam no dia 14 de junho e aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de julho.

A Prefeitura de Bragança lançou na terça-feira (4) um concurso público com 396 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições iniciam no dia 14 de junho.

O vencimento base varia de R$ 1.412 a R$ 5.000, a depender do cargo e do nível de escolaridade.

O concurso público será organizado pelo Instituto Vicente Nelson e a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de julho.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60 (nível fundamental) a R$ 120 (nível superior).

Cargos

As oportunidades estão distribuídas entre os diferentes níveis de ensino. Confira abaixo:

Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Operacionais, Gari, Maqueiro, Operador de Máquinas Pesadas, Porteiro, Vigia.

Nível Médio: Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente Administrativo, Fiscal de Receitas Municipais, Fiscal de Serviço, Motorista (categoria D/E)

Nível Técnico: Auxiliar de Saúde Bucal, Eletricista, Microscopista, Técnico em Agronomia, Técnico em Aquicultura, Técnico em Edificações, Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico Imobiliário, Técnico em Pesca, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Topógrafo.

Nível Superior: Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Fiscal, Bibliotecário, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Florestal, Estatístico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor Ambiental, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Técnico em Gestão Cultural, Técnico em Informática, Terapeuta Ocupacional, Turismólogo.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/08:41:15

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

