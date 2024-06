Xuxa traída? veja detalhe da conversa vazada do marido dela!

Xuxa, Junno Andrade e bombeiros do Programa da Eliana | Foto: Reprodução

Junno Andrade é acusado de enviar emojis com segundas intenções para Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, bombeiro do Programa Eliana.

Nesta quarta-feira (5), uma notícia bombástica envolvendo o flagra de Junno Andrade, o marido de Xuxa, veio à tona. Isso porque, Junno Andrade estaria conversando com a esposa de um dos bombeiros do Programa da Eliana.

Fábia Oliveira expôs uma conversa de Yuri Bonotto com Junno Andrade, após as supostas conversas íntimas do ator com Leoni Escobar. Recentemente, Yuri Bonotto, um dos bombeiros do Programa Eliana, apareceu irritado nas redes sociais.

Na época, o artista revelou que o marido de uma famosa estava reagindo com emoji de foguinho nas postagens de sua esposa, Leoni Escobar.

O flagra sobre a identidade do marido de Xuxa foi feita pelo próprio Yuri Bonotto em um grupo privado de amigos.

No entanto, Fábia Oliveira teve acesso à informação e até mesmo aos print’s da conversa entre os artistas. O bombeiro de Eliana confessou que Junno Andrade “dá em cima” de sua esposa no direct do Instagram ao interagir com as postagens.

BATE BOCA

Após uma conversa com Leoni, o marido de Xuxa chegou a conversar com o bombeiro de Eliana e até fez um pedido desculpas.

“Yuri, se quiser conversar, tô à sua disposição… Recebi a mensagem da Leoni e tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar [número de telefone]”, disse o ator.

Porém, o famoso não quis saber do pedido de desculpas e reforçou que a atitude de Junno não foi certa.

“Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções. Eu sou homem e sei que você não estava com boas intenções. Se tivesse, mandava para ela sempre alguma coisa em forma de carinho, não sempre que ela postava de pijama, depois do bronze ou algo que seja mais corpo… Mas, assim, já conversamos, ela devia gostar, até porque ela curtia sempre que você mandava alguma coisa”, afirmou Yuri Bonotto.

PEDIDO DE DESCULPAS

O marido de Xuxa ainda mandou print’s das fotos que curtia do casal. Mas, não adiantou.

“Direct é diferente, [porque é] onde ninguém vê. Isso todos veem. Junno, cara, não sou bobo. Eu sempre via o que você mandava e sempre era quando a Leoni se mostrava mais. Até no pós-bronze você colocou foguinho para ela. Você manda direct para todas?”, questionou Yuri.

Por fim, Junno Andrade reforçou que não possuía maldade nas interações que fazia com Leoni Escobar.

“Yuri, sinceramente, não vejo assim, cara! Para mim, a conotação de ‘fogo’ e ‘boca aberta’ não tem apego sexual… Infelizmente, você não deve ter visto a quantidade de vezes que ri das postagens engraçadas e curti fotos de vocês também… porque fazem um casalzão. Os dois gigantes”, disse o ator, que continuou:

“Sinto muito se causei isso, não foi minha intenção. Mandei para você apenas o exemplo de como as pessoas podem usar o fogo também quando se trata de uma tatuagem… que é brabo fazer… ou treino de boxe, etc. A Leoni só posta isso… malhação. Eu interagia quando via na minha timeline”, finalizou o astro.

Quanto tempo durou o namoro de Xuxa e Ayrton Senna?

Xuxa tornou-se uma das maiores estrelas do Brasil. Mas, a vida íntima dela também é destaque.

Antes de se relacionar com Junno Andrade, com quem está desde 2012, a loira namorou Ayrton Senna e Luciano Szafir.

O namoro entre Xuxa e o piloto Ayrton Senna aconteceu entre 1988 e 1989.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/08:57:51

