Prefeitura de Itaituba divulga Processo Seletivo com 21 vagas no Pará

A Prefeitura de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso) divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis fundamental, médio e superior em licenciatura.

De acordo com o edital, serão preenchidas 21 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

* Zona Urbana: Cuidador Educacional (7);

*Miritituba: Porteiro (1); Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) (1);

*Polo 01 – Região Santarém/Cuiabá: Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) (1);

*Polo 02 – Região Transamazônica Sentido Buburé: Auxiliar de Serviços Gerais (1);

*Polo 03 – Região Estrada de Barreiras e Ribeirinhas: Professor de Séries Iniciais ( 1º ao 5º ano) (1);

* Polo 04 – Região Garimpeira: Merendeira (1); Porteiro (1); Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (1); *Merendeira (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) (1); Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) (1); Merendeira (1).

Os profissionais deverão atuar nas seguintes unidades escolares: E.M.E.F. Maria do Patrocinio; E.M.E.F. São Domingos; E.M.E.F. Raimundo Ivonete; E.M.E.F. Cesar Almeida; E.M.E.F.Maria Pereira Da Silva; E.M.E.F. Mec Seduc; E.M.E.F Penedo; E.M.E.F. Henrique Alves Ferreira; E.M.E.F. Carlos Sarmento; E.M.E.F. Dr. Everaldo Martins; E.M.E.F. Regina Figueira; E.M.E.F. Duque De Caxias; C.M.E.I. Balão Mágico; E.M.E.F. Castelo Branco e C.M.E.I. Cecezinha.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos específicos para cada cargo que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no dia 16 de fevereiro de 2023, na escola de interesse, Coordenação do Campo, das Águas e das Florestas e Diretoria de Ensino para o cargo de Introdução às Tecnologias, juntamente com a documentação solicitada no edital, até às 17h.

Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos à aplicação de prova de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

