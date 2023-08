Prefeitura de Itaituba – PA divulga novo edital de Processo seletivo com mais de 40 vagas

Cidade de Itaituba-PA (Foto>Reprodução) – Seleção busca a contratação de profissionais para atura junto à Secretaria Municipal de Saúde, confira as áreas disponíveis.

A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, para selecionar profissionais, por prazo determinado.

Esta seleção oferece no total 47 oportunidades, que você confere abaixo juntamente com a escolaridade ou unidade disponível:

*Ensino Fundamental – Zona Rural: Motorista de Veículos Leves (2) e Auxiliar Administrativo (1);

*Ensino Médio – Zona Rural: Técnico de Enfermagem (11);

*Ensino Médio – Zona Urbana: Artífice em Manutenção (2);

*Ensino Técnico – Zona Urbana: Técnico em Higiene Bucal (4);

*Ensino Superior – Zona Urbana: Fonoaudiólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1) e Odontólogo (1);

*Ensino Superior – Zona Rural: Enfermeiro Geral (4);

*Unidade de Saúde Fluvial Brizamar Muniz: Auxiliar de Serviços Gerais (1); Cozinheiro (1); Piloto Fluvial (2); *Auxiliar Administrativo (1); Microscopista (2); Marinheiro Fluvial de Máquinas/Convés (1); Contra-Mestre (1); Técnico de Enfermagem (2); Técnico em Saúde Bucal (1); Enfermeiro Geral (1) e Odontólogo (1);

*Unidade de Saúde Maria Madalena – Equipe de Saúde Ribeirinha: Piloto Fluvial (2); Técnico de Enfermagem (2) e Enfermeiro (1).

Para concorrer a uma das chances oferecidas, é necessário que o candidato tenha escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, bem como conhecimento específico na área do cargo pleiteado.

Sendo contratados, os profissionais devem atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.424,00.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever a partir desta quarta-feira (23) até às 17h do dia 25 de agosto 2023, por meio da entrega da documentação prescrita no edital, na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise documental, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Este Processo Seletivo tem validade de um ano, a contar a partir de 11 de setembro 2023 até 10 de setembro de 2024, podendo ser prorrogado ou rescindido a critério da Administração Pública.

Mais detalhes sobre esta seleção você contra no edital de abertura que já se encontra disponível em nosso site para consulta

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2023

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/05:25:27

