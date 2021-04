Prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria de Obras divulga que vai realizar mutirão de limpeza no bairro Jardim Planalto

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, anunciou que vai começar no próximo dia 14 de abril, o mutirão de limpeza no bairro Jardim Planalto. Na ação, equipes de limpeza estão realizando serviço de retirada de entulhos.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do mutirão é melhorar a limpeza das vias por toda a cidade. “Estamos sempre intensificando as ações de limpeza no município, para garantir uma cidade mais limpa e organizada para toda a população. Iniciamos no Jardim Planalto, para que posteriormente possa ser realizado em todos os bairros”, divulgou a prefeitura.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

