Indígenas filiados ao Kabu protestam em Brasília contra ataques de Bolsonaro e contra o PL 490, projeto que dificulta demarcação de terras

Indígenas que representam pelo menos 25 povos originários, de diversas regiões do país, protestaram nesta quarta-feira (16), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra um projeto de lei que dificulta a demarcação de terras.(Foto:Credito Instituto Kabu via WhatsApp)-

Cerca de 40 indígenas filiados ao Kabu sede de Novo Progresso, estão em Brasília com outros 850 indígenas de 43 povos diferentes de todas as regiões do país, unidos protestam contra ataques de Bolsonaro e contra o PL 490, projeto que dificulta demarcação de terras.

“A luta é contra um governo que é mais perigoso que a Covid-19”.

Pelo menos para os povos indígenas do Brasil que, desde o início da gestão de Bolsonaro, têm enfrentado ataques constantes a seus territórios e suas vidas. Com a pandemia e a mudança nas cúpulas do Congresso no início do ano, agora alinhadas com o governo, o cenário só piorou e delegações de todo o país decidiram ir à Brasília para exigir que seus direitos sejam respeitados. Desde o começo da semana, indígenas se concentram na capital federal. As delegações estão vacinadas e respeitando os protocolos sanitários. A estimativa é que hoje estejam na capital 850 pessoas, de 43 povos diferentes, de todas as regiões do país. (por Instituto Socioambiental– ISA)

Instituto Kabu divulgou em rede social. Vejam

instituto_kabu

Não foi só em Brasília que os indígenas filiados ao Instituto Kabu se manifestaram contra os ataques a seus direitos promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. A aldeia Kubenkókre (KBK) foi uma das que organizaram protestos contra o PL 490, que deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana e abre caminho para legalização do garimpo e questionamento sobre demarcações e homologações de Terras Indígenas.

Indígenas que representam pelo menos 25 povos originários, de diversas regiões do país, protestaram nesta quarta-feira (16), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra um projeto de lei que dificulta a demarcação de terras.

Instituto Kabu no Instagram: “Não foi só em Brasília que os indígenas filiados ao Instituto Kabu se manifestaram contra os ataques a seus direitos promovidos pelo…”

Mobilização

A mobilização tem dois alvos principais: um deles é retirar da pauta o PL 490/2007, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal. O Projeto permite medidas inconstitucionais, como inviabilizar as demarcações, anular terras indígenas, e escancarar esses territórios para empreendimentos predatórios. Na última sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a deputada Joênia Wapichana (Rede-RR) pediu vistas do projeto, cuja votação deve ser retomada na próxima quarta-feira.

Leia mais sobre este assunto clique AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...