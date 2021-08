Prefeitura de Novo Progresso dispensa licitação para comprar R$ 238 mil em colchões

(Foto:Reprodução) – Respaldada pela situação de emergência decretada em função de alagamento e desalojados, a Prefeitura de Novo Progresso recorreu a dispensa de licitação para comprar Colchões. O valor total dessa compra emergenciais formalizadas no dia 28 de junho de 2021 é de R$ 238.720,00 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e vinte reais).

Dispensas de licitação e contração temporária de pessoal para atendimento da demanda emergencial estão autorizadas no município por força Decreto nº 025/2021, por meio do qual o prefeito Gelson Dill (MDB) declarou situação de emergência no Município de Novo Progresso com total de 3.754 pessoas afetadas, assim sendo discriminadas; 1.654 pessoas desalojadas,17 desabrigadas e 91 enfermas.

Medida permitiu que a Prefeitura posa pedir recursos aos governos estadual e federal para reparar os estragos e fazer aquisição sem licitação.

Conforme os processo disponível no portal da transparência da prefeitura, R$ 238.720,00 pagos à “COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕE S NP EIRELI” por meio da Dispensa de Licitação número 012/2021, realizada para aquisição de colchões.

Consta nos dados cadastrais da receita federal que a Empresa “COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕE S NP EIRELI” está localizada na Avenida Jamanxim nº 164 e também usa nome fantasia Mega Moveis Comercio de Moveis e Colchões Np Eireli.

Bairro Rui Pires de Lima na cidade de Novo Progresso PA.

Segundo o prefeito Gelson Dill (MDB), a licitação foi para compra de 746 colchões que estão sendo distribuídos para as pessoas carentes em Novo Progresso.

Vejam a dispensa (Fonte Portal da Transparência)

