Denúncia da farra de combustível repercute na rádio comunitária e Presidente da câmara de Novo Progresso, ameaça emissora

(Foto:Reprodução) – Criada para ser um instrumento de voz aos moradores de Novo Progresso, a Rádio Comunitária Cultura -FM, vem sofrendo em meio a ataques e tentativas de censura promovido pelo presidente da Câmara de Novo Progresso Vereador Chico Souza (PSC).

A repercussão da denúncia em Ação Popular foi proposta pelo Advogado Antônio Bove Filho, na Justiça de Novo Progresso(TJPA), repercutiu na imprensa local, divulgado no Programa do RJ (LINGUÁ PRETA) , na rádio comunitária Cultura -FM, na semana passada. RJ mantêm programa a mais de 15 anos na emissora, na companhia do radialista Charles Prazeres, com início as 8 horas e termino às 10 horas, de segunda a sexta.

Nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021, o vereador Chico Sousa na autoridade de Presidente da Câmara Municipal, enviou uma série de ofícios para emissora no sentido de cobrar documentos e direito de resposta. Muitos deles em tom de ameaça.

Chico Sousa, já é velho conhecido da polícia, em seu mandato passado no legislativo, ameaçou e jogou um tijolo no repórter Edson Santos do portal Dia Dia Progresso.

Na manhã de quarta-feira, 01 de julho de 2015, o jornalista Edson Santos esteve na Delegacia de Polícia de Novo Progresso para registrar um Boletim de Ocorrência contra o vereador Chico Sousa, do PMDB, que o teria agredido com socos e com um tijolo. Fato ocorrido, na terça-feira, dia 30 de junho. Ainda na noite de terça-feira o jornalista, acompanhado do presidente da Associação dos Profissionais de Imprensa de Novo Progresso e alguns colegas da imprensa, estiveram no hospital municipal onde foi realizado o exame de corpo de delito.

A única justificativa para a agressão teria sido uma publicação da denúncia contra seis vereadores da Casa, denunciados na própria Câmara pelo prefeito cassado Osvaldo Romanholli, por esquema de corrupção e improbidade administrativa, na qual o vereador Chico Sousa é citado.

Farra do Combustível

A reportagem sobre a FARRA DO COMBUSTIVEL, foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Folha do Progresso, o texto foi reproduzido pelos radialistas, enfocando sempre o autor da denúncia e o responsável pela divulgação que foi o site www.folhadoprogresso.com.br .

A Rádio Comunitária Cultura FM, passou a divulgar a denúncia sem o posicionamento político, em tom de deixar a comunidade informada, a frente dos problemas sociais e atos dos representantes públicos de nossa cidade, disse RJ.

Chico Sousa

Uma série de denúncia de má aplicação do dinheiro publico veio a tona na atual gestão do Vereador Chico Sousa. Com um orçamento mensal de R$ 320 (trezentos e vinte mil), Chico parece esta sem saber onde gastar o dinheiro. A legislação fala que o saldo em caixa tem que ser devolvido para Prefeitura.

Sem freio nos gastos, Chico Sousa só neste ano já gastou mais de R$ 43 mil, para um evento em prol vereadores, onde a frente usa o lema em prol as demandas da região, o encontro foi alvo de denúncia em abuso de diárias na câmara Municipal da cidade de Sinop no MT Vale lembrar que Chico Sousa vem na sua segunda gestão frente a casa, as contas passadas, estão sendo investigadas e deve ser representadas junto ao TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS) , em diversos questionamento e denúncias que podem complicar na aprovação de suas contas. Neste ano houve poucas ações com gastos devido à pandemia, coronavírus (Covid-19), Chico Sousa vem administrando com sobra de dinheiro, conforta uma remuneração eficiente onde o presidente que é o gestor do recurso, investe em comodidade no legislativo, recentemente 10 salas foram licitadas no valor de quase R$ 1 milhão, está em obra.

A farra do combustível – Parte 2

Esta foi a mais recente, para se ter ideia do absurdo os dois veículos (Fiat/Uno e Toyota/Hilux) da Câmara Municipal, terão combustível suficiente para rodar mais de 8 vezes no entorno do Globo Terrestre. “Os gastos em período de pandemia do coronavírus”. Com dois veículos o legislativo tem uso de combustível muito acima da média, conforme a denúncia, o vereador pode estar fazendo cambalacho e faz farra com o combustível, mais de R$ 142 mil (cento e quarenta e dois mi reais) , foi licitado pelo Edil, presidente da câmara.

O autor diz que a denúncia, está sendo chamado de a “Farra dos Combustíveis”, caracterizada por viagens supostamente não realizadas com os veículos oficiais entre janeiro e outubro de 2021.

Liberdade de expressão

Veículos de comunicação popular, como as rádios comunitárias, são considerados canais de resistência, que levam a pauta da comunidade e das lutas dos mais fracos e oprimidos.

Não é a primeira vez, no entanto, que ameaças são feitas aos trabalhadores da Rádio Comunitária. Além de outros já se opuseram aos radialistas, sem sucesso.

O afronto do presidente da câmara, traz um alerta social, o objetivo único do Edil que diz não temer a justiça, é calar a imprensa.

É preciso uma ação para que essas pessoas, sejam investigadas e caso provado a farra com dinheiro público, que sejam punidas, na lei, e assim possamos ter um sossego” e fazer justiça, finaliza RJ.

Caixa Preta

A informação que o Jornal Folha do Progresso coletou, que especialistas em gerenciamento publico estão fazendo uma devassa nas contas da ex-gestão de responsabilidade do vereador Chico Sousa e a atual, os dados serão alvo de novas denúncias, o Jornal Folha do Progresso vai ter exclusividade na publicação. Uma tal de rachadinha e alvo das apurações.

