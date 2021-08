Criminoso que matou homem durante briga de trânsito em Itaituba (PÁ) é preso no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação Jornal Folha do Progresso com Gazeta Digital

O detido será encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, e posteriormente deve ser recambiado ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

A Polícia Civil em Sinop (580 km de Novo Progresso) cumpriu nesta segunda-feira (2) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos por um homicídio ocorrido no estado do Pará.

