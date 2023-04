Prefeitura de Placas vai gastar mais de R$ 7 milhões para comprar peças para ambulâncias

(Imagem ilustrativa) – A Prefeitura de Placas, no oeste do Pará, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), aviso de homologação de pregão eletrônico para a contratação de empresas especializadas em fornecimento de peças para ambulâncias e veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a publicação, a Prefeitura, por meio do Fundo Municipal de Saúde, vai investir quase R$ 8 milhões de recursos públicos na contratação de três empresas: Auto Peças União Comércio e Serviços Ltda., S. Vieira Comércio e Serviços Ltda., e M. Euvis de Oliveira Pessoa. Duas têm sede em Itaituba e uma é do município de Placas.

Os resultados do pregão eletrônico foram homologados pelo secretário municipal de Saúde, Gilberto Bianor, no último dia 17 de abril.

A empresa Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda. receberá o montante de R$ 1.103.415,15 pelos serviços. Já a empresa S. Vieira Comércio e Serviços Ltda., receberá R$ 3.183.415,15, enquanto que a M. Euvis de Oliveira Pessoa vai embolsar outros R$3.589.371,09.

O que chama a atenção é o volume de recursos que serão investidos para a aquisição de peças para ambulâncias da frota da Semsa de Placas.

Conforme apurou o Portal OESTADONET, o preço de uma ambulância pode variar de acordo com algumas circunstâncias. No entanto, é possível encontrar valores a partir de R$ 200 mil. Em outras palavras, com quase R$ 8 milhões, daria para comprar novos veículos em vez de reparar viaturas sucateadas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/17:54:58 Com informações do Portal OESTADONET.

