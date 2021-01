Prefeitura de Santarém Novo abre concurso com mais de 190 vagas; confira o edital!

O certame oferece vagas para quem possui o nível fundamental incompleto, completo, médio/técnico e superior. (Foto:Reprodução)

Abriu edital com o total de 193 vagas no mais novo concurso da Prefeitura de Santarém Novo, nordeste paraense. Organizado pelo Instituto Bezerra Nelson, o certame oferece vagas para quem possui o nível fundamental incompleto, completo, médio/técnico e superior.

No primeiro grupo de candidatos (de fundamental incompleto), as chances são para os cargos de Agente de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Encanador, Gari, Merendeira, Pedreiro e Vigia. A base salarial será um salário mínimo.

Quem possui escolaridade fundamental completa poderá concorrer às vagas de Eletricista Baixa Tensão, Mecânico, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator. A base salarial será até R$ 1.200.

Dando continuidade à oferta de cargos, o edital nº 001/2020 ainda prevê vagas de níveis médio e técnico. Os cargos são de Agente Administrativo (I e II), Agente de Endemias e Zoonoses, Agente de Fiscalização, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Odontologia, Técnico Agropecuário, Técnico em Enfermagem, Técnico em Gestão Ambiental e Técnico em Laboratório.

Por último, os cargos de nível superior são de Turismólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Professor (diversas disciplinas), Coordenador Pedagógico, Odontólogo, Nutricionista, Médico Clínico Geral, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Fiscal de Arrecadação, Farmacêutico Bioquímico, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Enfermeiro, Contador, Assistente Social, Analista Ambiental e Advogado. A base salarial é de até R$ 5.500

As provas escritas objetivas estão previstas para ocorrerem no dia 07 de fevereiro de 2021. Serão 40 questões objetivas para todos os cargos, com o conteúdo programático variável conforme cada caso.

Já candidatos aos cargos de nível superior terão uma prova discursiva e redação, além da análise de títulos.

Outra etapa prevista, mas somente para os cargos de Mecânico, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Trator de Pneu e Motorista (Veículos Leves e Pesados), será a prova de prática.

As inscrições custam de R$ 50,00 a R$ 75,00 e podem ser realizadas na página oficial do IVIN, clicando aqui.

O prazo possível para a participação vai de 07 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. Verifique as condições para se pedir isenção e aproveite para ler todo o edital antes de se inscrever.

