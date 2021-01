PRF no Pará mobiliza paraenses a se inscreverem em concurso com 2 mil vagas

O edital de abertura do concurso da PRF deve ser publicado no dia 19 de janeiro. | PRF/Divulgação

O edital de abertura do concurso deve ser publicado no dia 19 de janeiro.

Oconcurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está autorizado e publicado no Diário Oficial da União (DOU) e abrirá 1.500 vagas para a primeira turma e mais 500 vagas excedentes, na segunda turma. Um esforço multo de agentes aqui no Pará quer mais paraenses no efetivo local.

Para isso, a Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF/PA) está mobilizando os “concurseiros” paraenses, uma vez que, segundo o órgão, a quantidade de aprovados nesse concurso é historicamente muito baixa.

“É desejo da PRF no Pará mudar essa realidade, por enquanto, informando e incentivando os paraenses a realizarem o concurso”, diz o órgão.

Uma das ações neste sentido é a divulgação em massa na imprensa e outras mídias chamando para o concurso.

CELERIDADE

De acordo com o Diretor-Geral, Eduardo Aggio de Sá, há um esforço para que o processo ocorra de maneira célere e adequada, possibilitando um incremento substancial no efetivo da PRF ainda em 2021.

O edital de abertura do concurso deve ser publicado no dia 19 de janeiro. Já as inscrições devem iniciar no dia 25 do mesmo mês.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 28 de março. A previsão é que em dezembro ocorra a nomeação e a posse dos novos 1.500 policiais.

Com informações da PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...