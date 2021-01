Jornal Folha do Progresso continua no Ranking dos sites de noticias mais acessados do Pará.

Jornal Folha do Progresso continua sendo um dos sites mais acessados do Pará

Pesquisa do mês de dezembro de 2020 foi divulgada pelo site Ver-O-Fato, de Belém

No ranking geral, o Jornal Folha do Progresso aparece em 13º lugar e entre os 4 mais acessados da região.

A nível nacional o site www.folhadoprogresso.com.br do Jornal Folha do Progresso fica na 23.338 posição.

No ranking do mês de dezembro de 2020 divulgado pelo site Ver o Fato, de Belém, o site – www.folhadoprogresso.com.br do Jornal Folha do Progresso Portal de Notícias situado na cidade de Novo Progresso com 28 mil habitantes , aparece em 13º lugar entre os 73 sites que aparecem na pesquisa dos sites mais acessados do Pará.

Os dados coletados através do Ranking SimilarWeb do mês de dezembro de 2020 , aponta os sites de notícias mais acessados, e bem avaliados, do Pará. O VER-O-FATO alcançou a quarta colocação no ranking geral no Pará, mantendo-se na quarta colocação quando levamos em conta somente a região metropolitana de Belém. “O Jornal Folha do Progresso alcançou a quarta colocação no ranking regional”.

Alguns sites não aparecem na listagem deste mês, pois não tiveram leitura de posicionamento no ranking Brasileiro pela ferramenta do SimilarWeb, e tiveram indicação, pela mesma ferramenta, de que não alcançaram acessos suficientes para serem contabilizados. Foram os seguintes:

Se no próximo mês esses sites alcançarem acessos suficientes para serem contabilizados, comporão o ranking. E se deixamos de realizar a medição de algum site de notícias de sua região, entre em contato com o Ver-o-Fato informando o nome do site, que no próximo ranking o mesmo estará na medição.

No ranking desse mês, os leitores sentirão falta dos sites da Rádio Clube do Pará e da TV RBA. Ambos os sites passaram a compor ou subdominio, ou sub-diretório de um dominio maior, no caso o DIARIOONLINE, onde a leitura do numero de acessos só é feita do domínio principal. As ferramentas de auditoria de acessos, como é o caso do similarweb, e outras, não conseguem fazer a leitura desses subdominios ou sub-diretórios. Essa é uma estratégia utilizada pelas grandes redes para mostrar ao mercado publicitário a força dos grupos como uma unidade. Mas tem como efeito colateral dar uma falsa impressão de liderança a sites locais, pois o acesso mestre, e relevante, sempre será o da matriz. Então não temos como dar o número de acessos do G1 Pará, Record Pará, G1 Santarém, etc. Ex: g1.globo.com/pa/para/ <> radioclube.diarioonline.com.br <> recordtv.r7.com/recordtv-emissoras/norte/record-tv-belem

O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.

Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.

Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região.

Fonte:Ver o Fato- por Carlos André Mendes

