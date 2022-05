Prefeitura de Santarém – PA anuncia edital com 49 vagas; confira os cargos

(Foto:Reprodução) – Processo seletivo Prefeitura de Santarém, no estado do Pará, anuncia oportunidades para profissionais com nível fundamental incompleto.

A Prefeitura de Santarém, no estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, divulgou o edital nº 01/2022 de sua seleção que irá contratar profissionais temporários. O processo seletivo Prefeitura de Santarém está ofertando 49 vagas, sendo 19 vagas imediatas e 30 vagas para formação de cadastro reserva.

A contratação temporária ocorrerá no período entre 01 de junho de 2022 e 01 de junho de 2023, podendo haver prorrogação, conforme interesse do município.

Vagas disponíveis no processo seletivo Prefeitura de Santarém

Todas as oportunidades previstas no processo seletivo Prefeitura de Santarém são para o cargo de Agente Operacional de Equipamentos e Veículos, distribuídas nas seguintes categorias profissionais:

Operador de Máquinas Pesadas: 12 vagas imediatas e 10 para formação de cadastro reserva;

Operador de Máquinas Pesadas/Rolo Compactador: 1 vaga imediata e 5 para formação de cadastro reserva;

Motorista de Veículos Pesados: 5 vagas imediatas e 10 para formação de cadastro reserva;

Mecânico de Máquinas Pesadas: 1 vaga imediatas e 5 para formação de cadastro reserva.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário possuir o ensino fundamental incompleto e curso de capacitação. Além disso, para Operador de Máquinas Pesadas e Motorista Veículos Pesados, é exigida CNH D, enquanto que para Operador de Máquinas Pesadas/Rolo Compactador, é exigida CNH C.

A jornada de trabalho a ser cumprida pelos profissionais é de 40 horas semanais e a remuneração ofertada pelo município de Santarém – PA é de R$ 1.212,00 mais gratificação.

Processo seletivo Prefeitura de Santarém: inscrições

O período de inscrições ocorre entre os dias 12 e 20 de maio de 2022, somente pelo e-mail rhsemap@santarem.pa.gov.br*. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para efetivação da inscrição e participação no certame, o candidato deverá indicar o cargo pretendido no assunto do e-mail e anexar em arquivo PDF toda a documentação exigida em edital.

* O endereço de e-mail foi corrigido pela errata do edital, publicada no site da Prefeitura de Santarém.

Avaliação curricular

Os candidatos serão avaliados por meio de etapa única, composta pela análise de currículos (prova de títulos), que levará em conta a documentação enviada pelo candidatos.

Para fins de classificação e contratação, serão utilizados como critérios de pontuação a escolaridade do candidatos, a participação em cursos específicos na área em que concorre e a experiência profissional, também na área de inscrição.

Os critérios de desempate são os seguintes, na ordem especificada a seguir:

Maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento;

Maior tempo de experiência profissional na área em que concorre;

Maior pontuação nos cursos complementares.

Saiba mais sobre a seleção

Outras informações sobre o certame podem ser acessadas diretamente no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas pelo e-mail específico rhsemap@santarem.pa.gov.br.

