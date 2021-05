Uruará: Mulher acaba presa por falsa denúncia de violência doméstica

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de 49 anos foi presa na terça-feira, 04, na cidade de Uruará (PA) após fazer falsa denúncia de violência doméstica contra o companheiro.

A prisão foi divulgada no início da tarde desta quarta-feira,05, pela Delegacia de Polícia Civil (DEPOL) do município. A identidade da mesma não foi divulgada.

Segundo informou a delegacia, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante da mulher pelo crime de denunciação caluniosa.

Ela teria acionado a Polícia Militar para acusar o companheiro de ter praticado lesão corporal doméstica, já que ela estava com hematoma no rosto e também com marcas de queimadura em algumas partes do corpo.

Ainda segundo as informações da Depol, no curso do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD que estava sendo lavrado contra o companheiro dela, foi possível verificar que as lesões no corpo da mulher teriam sido causadas acidentalmente por ela própria, quando estava embriagada.

Além de o fato ter ocorrido há alguns dias. O que levou a equipe de plantão policial a constatar que ela estava incriminando falsamente o companheiro, sem ter ficado claro o motivo para tal atitude.

Em razão da investigação feita pela Polícia Civil, o companheiro mulher que estava detido foi liberado, enquanto ela foi presa em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do Código Penal, com pena máxima de reclusão de 08 anos. Sua prisão foi comunicada ao Poder Judiciário e é aguardada a apreciação do caso.

“Fica o alerta para todas as pessoas. Não se deve brincar com a comunicação de infrações penais para os órgãos de Estado. Estamos atentos e quem for pego mentindo irá responder na medida de sua culpabilidade nos termos da lei brasileira”, asseverou o delegado Gabriel Impelizieri.

