Jovem é executado a tiros em frente à faculdade no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime aconteceu no final da noite desta quarta-feira (11), por volta das 23h, na BR -155. A polícia recebeu a denúncia e após chegar ao local e constatar que o rapaz já estava morto, acionou o Instituto Médico Legal (IML), para realizar a remoção do corpo e fazer o exames periciais.

(Foto: Reprodução) – A cidade de Redenção, localizada na região sudeste do Pará, foi palco de um bárbaro assassinato. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima, identificada como Luiz Felipe foi alvejada a tiros em frente à faculdade onde o jovem estudava.

You May Also Like