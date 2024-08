Prefeitura de Sorriso | MT cancela desfile de 7 de setembro por causa do clima seco e riscos à saúde

Foto: Reprodução | Devido às condições climáticas adversas e aos riscos à saúde pública, a Prefeitura de Sorriso anunciou o cancelamento do tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro. A decisão foi tomada após severos alertas da Defesa Civil sobre a baixa umidade do ar, que atingiu níveis próximos de 12%, o que está abaixo do recomendado para atividades ao ar livre.

O coordenador da Defesa Civil de Sorriso, sargento Alberto, ressaltou a importância de colocar a saúde da população em primeiro lugar. “É melhor pecar por excesso de cuidados do que ter que responder por omissão”, declarou, destacando os riscos de realizar o evento nessas condições. Ele enfatizou que a exposição prolongada de crianças, idosos e demais cidadãos a um desfile sob o sol quente e com baixa umidade poderia causar sérios problemas de saúde.

O prefeito Ari Lafin apoiou a decisão, afirmando que a situação é crítica, com alertas vermelhos devido à baixa umidade do ar. “O mais importante é cuidar da saúde e da vida. Pedi à secretária de Educação, Lúcia Dreschler, que acompanhe de perto a situação para garantir que todos estejam protegidos, especialmente com o aumento das doenças respiratórias em nosso município”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação, Lúcia Dreschler, informou que as escolas foram orientadas a substituir o desfile cívico por atividades realizadas dentro dos próprios estabelecimentos, como palestras e apresentações de fanfarras, sem expor os alunos às condições climáticas adversas.

Fonte: Portal JK e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/09:51:13

