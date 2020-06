Caixa paga nesta terça segunda parcela do auxílio para os nascidos em março

Quitação, conforme o mês de nascimento, e segue até o dia 13 de junho (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Proseegue nesta terça-feira (2) o pagamento da segunda parcela do auxilio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 – às mulheres chefes de família -, para os nascidos em março.

Nesta segunda-feira (1º), a quitação foi feita para os nascidos em fevereiro. A liberação do recurso não levou muitas pessoas às agências da Caixa Econômica (CEF), em Belém. Pela manhã, bancos e casas lotéricas registravam bem menos filas do que nas últimas semanas, onde se viu aglomeração de beneficiários para receber o dinheiro.

Os recursos liberados para ajudar os trabalhadores informais, desempregados, MEis e beneficiários de programas assistenciais, durante a pandemia do novo coronavírus, serão usados, sobretudo, para o consumo e pagamento de dívidas.

A diarista Samara Reis, 30 anos, garante que o benefício vai aliviar parte das contas mensais. “Não tenho carteira assinada e as faxinas reduziram em 50%. Com o auxilio, vou pagar meu aluguel e parte da energia elétrica”, explicou.

A dona de casa Maria do Carmo Lima, 55 anos, também vai direcionar os R$ 600 para o pagamento de contas. “Esse dinheiro é um socorro financeiro, não dá para sair gastando com compras qualquer. Vou pagar as despesas de casa, como água e condomínio. É o que dá pra fazer”, disse.

Na segunda, a agencia da Caixa Econômica, na avenida Governador José Malcher, em São Brás, estava com um fluxo tímido. A fila, por volta de 13h, tinha uns 10 metros, com pessoas devidamente espaçadas, mantendo o distanciamento social. O local era um dos mais procurados quando o recurso passou a ser pago. Por dias, as filas chegavam a dobrar a travessa Castelo Branco, tomando todo o quarteirão.

A agência da Caixa da avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, também seguia com a movimentação tranquila no final da manhã de segunda-feira. Os clientes estavam sendo organizados e orientados por um funcionário do banco que separava as pessoas para receberem o auxilio e as demais para fazer outros serviços bancários.

A segunda parcela do auxílio poderá ser transferida para qualquer conta. Porém, isso vale só para quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril. O pagamento, conforme o mês de nascimento, iniciou no último sábado (30) e segue até o dia 13 de junho. A pessoa não é obrigada a sacar no dia da liberação, já que o dinheiro continua disponível. A exceção neste calendário são os beneficiários do Bolsa Família, que tiveram o saque da 2ª parcela liberado durante as últimas semanas.

Nas últimas semanas, a Caixa pagou também a 1ª parcela para quem teve o cadastro aprovado mais tarde. O pagamento desse novo lote foi feito em etapas e acabou em 29 de maio, com direito a saque imediato. O banco ainda não divulgou o calendário de pagamento da 2ª parcela para este grupo.

Calendário:

2 de junho (terça-feira): nascidos em março

3 de junho (quarta-feira): nascidos em abril

4de junho (quinta-feira): nascidos em maio

5 de junho (sexta-feira): nascidos em junho

6 de junho (sábado): nascidos em julho

8 de junho (segunda-feira): nascidos em agosto

9 de junho (terça-feira): nascidos em setembro

10 de junho (quarta-feira): nascidos em outubro

12 de junho (sexta-feira): nascidos em novembro

13 de junho (sábado): nascidos em dezembro.

