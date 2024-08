Preta Gil revela que câncer voltou e detalha tratamento

Foto: Reprodução | A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro do ano passado.

Após ter anunciado estar curada do câncer no intestino, no final do ano passado, Preta Gil está enfrentando mais um momento delicado. Em seus exames de rotina, a cantora foi surpreendida ao saber que a doença voltou, agora em quatro lugares diferentes. Por meio de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil abriu o coração e explicou o novo diagnóstico, além de detalhar o tratamento.

“Amores, vindo aqui falar com vocês. Como sempre eu fiz, desde o começo do meu diagnóstico, lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade – obviamente com a minha reabilitação – estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão”, começou ela.

“Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo na ureter”, continuou.

Fonte: gshow e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/08:51:09

