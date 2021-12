Amigos e familiares lamentam a grande perda para a classe jornalística

Morre o jornalista Paulo Roberto Souza, ex-editor de O Liberal

Faleceu na madrugada deste domingo, 12, o jornalista Paulo Roberto Souza, aos 58 anos. Ex-editor do jornal O Liberal e Amazônia, não resistiu às complicações de um hematoma subdural, e faleceu no Hospital Unimed Prime, em Belém.

Paulo vinha de um tratamento recente de câncer de medula, e chegou a passar por um transplante bem sucedido, realizado em São Paulo. Túlio de Souza, irmão do Paulo, relembra que o tratamento contra o câncer foi bem sucedido, mas recentemente, Paulo voltou a sentir dores fortes, o que constatou inflação dos vasos sanguíneos. Paulo faleceu ao oitavo dia de sua internação no hospital.

Ao longo deste domingo, 12, o jornalista estará sendo velado no Memorial Metrópole (R. Boaventura da Silva, 755, bairro do Umarizal). O corpo será enterrado às 9h de segunda-feira, no Cemitério Santa Izabel (Guamá).

Ana Paula, filha de Paulo, fala sobre o luto enfrentado por toda a família. “Está sendo muito difícil. Apesar da doença estar bem avançada, de ele ter feito o tratamento, com chances mínimas, a gente sempre tem esperança. Mas infelizmente teve esse acidente no meio do caminho. Ele ainda esperava ficar um pouco mais com os entes e com filhas”, lamenta.

No jornalismo, Paulo também deixou grandes amigos, que agora lembram de sua presença com carinho. Antônio Carlos Pimentel, o Tonga, que trabalhou ao lado de Paulo nos jornais O Liberal e Amazônia.

“Lembro dele como um profissional, um jornalista muito competente acima de tudo, parceiro, amigo. Conheci o Plínio ainda nos anos 80, tinha trabalhado no Diário do Pará e depois foi para O Liberal. Foi repórter quando eu estava na edição, e éramos muito próximos no Liberal da Gaspar Vianna. Uns dez anos depois, a gente pulou para o Amazônia, onde ele foi meu editor adjunto durante os 15 anos em que estive no Amazônia. Foi um profissional muito qualificado, sério, competente, escrevia muito bem, entendia de jornalismo como poucos”, relembra Tonga.

João Plaça, que também trabalhou ao lado de Souza na edição do jornal Amazônia, lembra do amigo com carinho. “Depois que o Tonga saiu, ele virou editor chefe. Eu fechava cultura, e a gente conversava diariamente. Recentemente ele foi para São Paulo fazer um transplante de medula, e eu estava na cidade nessa época, então nos falamos. É uma grande perda, um cara alegre, transmitia alegria, um grande profissional, um grande amigo. É uma coisa muito triste, me pegou de surpresa”, conta Plaça.

Fonte:O Liberal

12.12.21 10h54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...