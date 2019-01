Prefeitura de Vitória do Xingu – PA organiza Concurso Público com 315 vagas

A jornada de trabalho dos contratados varia de 20h a 30 horas semanais.

A Prefeitura de Vitória do Xingu, no Estado do Pará anuncia novo Concurso Público que visa contratar mais de 310 profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

São 315 oportunidades distribuídas nos cargos de Agente de Portaria (10); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Gari (50); Agente Operacional (20); Auxiliar Administrativo (30); Condutor de Embarcação (2); Guarda de Segurança Patrimonial (10); Motorista Categoria D/ E (30); Operador de Máquinas Leves e Jerico (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Servente (30); Agente Administrativo (30); Auxiliar de Contabilidade (1); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar Técnico Eletricista (1); Guarda de Saúde (10); Técnico Agrícola (2); Técnico em Enfermagem (13); Técnico de Laboratório (4); Técnico em Radiologia (2); Assistente Social (3); Bioquímico (1) e Odontólogo (5).

Há também vagas para Professores que devem atuar na Zona Rural ou Urbana, nas áreas de Educação Infantil – Creche (5) e Pré-Escola (4); Ensino Fundamental Menor – 1º ao 5º ano – Educação Geral (6) e Educação Física (2); 6º ao 9º ano nas áreas de Língua Portuguesa (2), Ciências (2), Artes(2), Ensino Religioso (2), Matemática (2), Educação Física (2), Inglês (2) e Geografia (2) e Educação Especial e Inclusiva – Intérprete (1) e Atendimento Educacional Especializado – AEE (1).

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadram nos itens especificados no edital.

Os contratados devem prestar serviços em jornada de 20h a 30 horas semanais, assim serão contemplados com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 2.953,70.

Interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição que está disponível no endereço eletrônico www.ivin.com.br, no período de 26 de outubro de 2018 a 25 de novembro de 2018.

Os participantes devem efetuar o pagamento da taxa nos valores de R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio e R$ 100,00 nível superior.

Este certame que é válido por dois anos, tem como forma de classificação, Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter Classificatório e Eliminatório, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro de 2018. Haverá ainda Prova de Títulos para funções de níveis superior.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo que já está disponível em nosso site.

