Prefeitura entrega ambulância a Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Novo Progresso adquiriu com recursos de emenda parlamentar uma ambulância para atender a população, o veículo foi entregue nesta sexta-feira (27/10) para a Secretaria de Saúde.

Hoje o município atende uma grande demanda no setor de saúde e visando ampliar e oferecer um atendimento de qualidade, o prefeito Macarrão(PSC) conseguiu mais este novo veículo equipado para atender as emergências no socorro e remoção dos pacientes.

Macarrão informou ao Jornal Folha do Progresso que está se empenhando para conseguir mais três unidades de ambulâncias, para suprir a necessidade do município.

De acordo com o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão –PSC), “a ambulância oferece conforto e tranquilidade no transporte de pacientes graves para outras localidades. É um veiculo que roda muito, veículo que transitam às vezes acima da velocidade normal e tem que oferecer um mínimo de segurança para que essas pessoas possam chegar ao destino”, nós precisamos de mais três para suprir a necessidade do município, argumentou.

Ainda conforme Macarrão, “todos os serviços são gratuitos, agora contamos com um plantão de duas ambulâncias no HMNP, para atender as solicitações da cidade, basta ligar no hospital da cidade e solicitar, que os motoristas das ambulâncias estarão à disposição para atender”.

O prefeito Macarrão entregou às mãos da secretaria de saúde (Foto) a chave da ambulância.

Macarrão lembrou que os distritos precisavam de veículos novos para encaminhar o paciente local ao hospital, então vamos continuar trabalhando para conseguir mais unidades , as pessoas precisam ter a tranqüulidade de que nas suas necessidades tenham um equipamento público para fazer o transporte sem nenhuma despesa. “A ambulância traz tranquilidade e segurança à comunidade”, afirmou o prefeito Macarrão (PSC).

O município de Novo Progresso tem uma demanda muito grande nas comunidades distantes e no distrito então precisamos de mais ambulâncias, concluiu.

