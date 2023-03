Prefeitura inicia cadastro para beneficiários do programa Recomeçar em Novo Progresso

O auxílio será uma parcela única no valor de R$1.302,00 (mil e trezentos e dois reais). Assim que os cadastros forem aprovados o benefício será liberado em data posterior através do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Também serão entregues 500 (quinhentas) cestas básicas às pessoas cujos cadastros forem aprovados pela Defesa Civil de Novo Progresso e receberam os cupons do Governo Solidário.

A Prefeitura de Novo Progresso, através da Defesa Civil no município realiza, nesta quarta-feira , 15 de março de 2023, as 09h00min, na quadra da Escola Waldomiro Mendes, o cadastramento de 500 famílias para receberem o benefício do Programa “Recomeçar”.

Se aprovadas, as famílias serão habilitadas para receber o recurso no valor de um salário mínimo R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), e destinado à recomposição dos danos estruturais em moradia e/ou em bens de uso doméstico.

REQUISITOS PARA CADASTRO:

I – possuir renda familiar de até 3 (três) salários mínimos;

II – residir em imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido por fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos.

III – Será cadastrado uma família apenas para cada endereço, caso tenham mais de uma família no mesmo endereço, corre o risco das duas famílias perderem o benefício.

Documentos para realizar a inscrição, xerox nítida, que dê para ler, do:

1 – RG

2 – CPF

3 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ÁGUA OU LUZ)

4 – CAD ÚNICO (NIS)

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...