Prefeitura Municipal divulga Edital de convocação PSS 002/2022.

Relação dos candidatos classificados e seus respectivos cargos no Processo Seletivo

Simplificado N° 001/2021, Publicado no Edital N° 002/2022, com homologação de resultado final

do processo:

NÍVEL FUNDAMENTAL

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

Documentos

A classificação e aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato o direito à contratação imediata, devendo cumprir, o que foi previsto no Edital de Abertura do Processo Seletivo 001/2021, as exigências da Lei Municipal de Contratação Temporária n°633/2021 e estar enquadrado com a documentação correta de acordo com Resolução Administrativa N° 18/2018 SIAP – TCM/PA e ainda estar regular com o cadastro avaliado pelo E-

social, com isso, os (as) candidatos (as) acima relacionados (as) no ANEXO I, deverão comparecer junto ao Departamento Pessoal do Município de Novo Progresso – Pará, munido da seguinte

documentação:

1. Identidade Civil – RG;

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF;

3. Carteira Nacional de Habilitação – CNH (de acordo com a exigência do cargo);

4. Título de Eleitor com comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;

5. PIS/PASEP (caso possuir, caso contrário é fornecido documentação pelo Setor Pessoal para criação);

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

7. Certidão de Nascimento, Casamento e/ou Divórcio;

8. Comprovante de Dependentes: Certidão de Nascimento e CPF (caso possuir);

9. Comprovante de Residência atualizado;

10. Comprovante de Escolaridade: Certificado e Histórico de Conclusão de Curso (de acordo com a exigência do

cargo);

11. Registro de Identidade Profissional atualizado (de acordo com a exigência do cargo);

12. Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal do Município de Novo Progresso – Pará (Setor de Tributação

Municipal);

13. Certidão Negativa de Antecedentes Criminal expedida pela Comarca de onde reside o candidato (Delegacia

Civil, Fórum e/ou Site Oficial);

14. O candidato com deficiência deverá apresentar o Laudo Médico da patologia, caso tenha concorrido à vaga

PCD;

15. Comprovante de Qualificação Cadastral junto ao E-social (feito no ato da entrega de documentos);

16. Conta Bancária Bradesco (caso possuir, caso contrário é fornecido documentação pelo Setor Pessoal para

abertura da conta);

17. Dados para contato: E-mail e Telefone (caso possuir);

Acesse ao edital e confira a lista dos convocados clique AQUI

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2022/07:51:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...