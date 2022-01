Homem sai para caçar e é encontrado morto com um tiro no peito, na Comunidade Cuiú-Cuiú, em Itaituba

(Foto: Reprodução) – O homem desapareceu na segunda-feira (10) e o corpo foi encontrado em uma área de mata na tarde desta terça-feira (11), após buscas realizadas pela Polícia Militar.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música. As informações são de Junior Ribeiro.

Um homem morador da comunidade Cuiú-Cuiú, região garimpeira de Itaituba, identificado como Wilson Silva Araújo, foi encontrado morto com um tiro no peito na tarde desta terça-feira (11), por volta das 13h53.

Segundo informações, o homem teria saído para caçar na última segunda-feira (10) e não retornou. Devido estar preocupados, familiares e amigos acionaram a Polícia Militar para procurá-lo.

Durante uma operação de busca, nesta terça-feira (11), encontraram o homem sem vida em uma área de mata, com uma espingarda do lado do seu corpo.

Em uma análise inicial do cenário, devido as características do corpo encontrado, há possibilidades de Wilson ter cometido suicídio com um tiro de espingarda na altura do peito.

O caso foi comunicado na delegacia para as providencias legais.

