Publicação: Nº 002/2022 – B.F NUTS

B.F NUTS, inscrita no CNPJ: 26.447.844/0001-79, situada na rua Espirito Santo, s/n, Novo Progresso PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , através do protocolo n°609/2021, em 12/01/2022, para sua atividade.

You May Also Like