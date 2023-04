Prefeitura vai instalar botão do pânico em escolas

Guardas municipais em frente à escola municipal nas Moreninhas, na tarde de ontem (10). (Foto: Alex Machado).

Medidas serão adotadas para tranquilizar comunidade escolar preocupada com possíveis atentados

Para tranquilizar pais, alunos, professores e funcionários, a Prefeitura de Campo Grande decidiu tomar uma série de providências para reforçar a segurança nas 205 unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino) – 106 creches e 99 colégios para estudantes do Ensino Fundamental.

Dentre elas, estão o reforço da ronda escolar e a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Guarda Civil Metropolitana, o popular botão do pânico.

Em nota, publicada nas rede sociais, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) informa que “está adotando medidas para conter possíveis ataques e sanar as ameaças nas escolas da Reme”.

A ronda escolar contará com 89 guardas municipais que se revezarão para atender as escolas durante os dias letivos. Os agentes trabalharão em dez viaturas que estarão de prontidão no entorno das unidades nas sete regiões urbanas da Capital.

Com o chamamento de mais 109 guardas do último concurso para o cargo, o reforço será possível. A Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou os aprovados no curso de formação no dia 29 de março.

Além disso, unidades escolares terão a segurança reforçada com câmeras, trancas e alarmes. “As escolas com maior risco já foram mapeadas e estão sendo monitoradas”, completa a nota, sem dar mais detalhes.



O cenário – Desde a semana passada, quando o Brasil testemunhou massacre em creche de Blumenau (SC), o medo do “efeito contágio” – ou seja, que novas escolas sejam alvo de ataques sangrentos – se espalha, a cada dia com mais rapidez.

Na semana passada, a PM (Polícia Militar) recebeu seis chamados para ocorrências em escolas de Campo Grande. Chegou a haver revista de alunos, mas as ameaças não passavam de trotes. Nesta segunda-feira (10), chegaram ao Campo Grande News dez denúncias de “atentados” em colégios da rede municipal e estadual da Capital – nos bairros Universitário, Recanto dos Rouxinóis, Pioneiros, Centro Oeste, Aero Rancho, Caiçara, Guanandi, Coophavilla 2 e Lar do Trabalhador. A maior parte delas, feitas pelos pais dos alunos e que também eram alarmes falsos.

Pais começaram a exigir reforço na segurança e ontem, mães até protestaram em frente a uma unidade da Reme, nas Moreninhas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Campo Grande News –

em 12/04/2023 17:37:45

