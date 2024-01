Prefeituras do Pará ofertam 1.666 vagas em concursos

O destaque fica com a gestão municipal de Redenção, no sul do Pará, que está ofertando 1.487 oportunidades de emprego. Os outros concursos são para as prefeituras de Mãe do Rio e Curuçá.

om salários que ultrapassam os R$ 4 mil, algumas prefeituras paraenses estão com concursos abertos para preenchimento de vagas em diversas áreas e níveis de formação. Ao todo, são 1.666 oportunidades e o destaque fica com a gestão municipal de Redenção, no sul do Pará, que está disponibilizando 1.487 oportunidades de emprego em vários níveis de escolaridade, nas áreas de educação, saúde e administração.

De acordo com o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município de Redenção possuía 85.597 habitantes. A cidade que fica distante cerca de 900 km da capital paraense atrai boa parte dos visitantes pelos serviços de saúde básica, uma das áreas que se destacam no certame aberto.

Há vagas, por exemplo, para Agente de Vigilância Sanitária; Atendente de Consultório Odontológico; Técnico em Enfermagem; Dentista; Pediatra; Clínico Geral e Nutricionista. Há oportunidades também nas áreas de educação e administrativa de órgãos públicos. Para se inscrever basta acessar o site facetconcursos.com.br/concursos até o dia 20 de fevereiro de 2024. Os selecionados receberão salários de 1.412,00 a R$ 4.710,00.

Distante 196 km de Belém, o município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, está com dois concursos públicos abertos. Um deles recebe inscrições até o dia 22 de fevereiro com 34 vagas divididas entre Agente Comunitário de Saúde (30) e Agente de Combate à Endemias (4). As inscrições são on-line no site institutovicentenelson.com.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 46,50.

Já a segunda seleção do município que possuía 34.353 moradores no Censo de 2022 do IBGE e tem sua economia focada na indústria e serviços, é para os cargos de Agente Municipal de Trânsito (10); Arquiteto (3); Engenheiro Civil (2); Psicólogo (2). As inscrições também devem ser feitas de forma on-line no site institutovicentenelson.com.br, até o dia 25 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 36,00 a R$ 70,00.

Já no dia 14 de fevereiro encerrarão as inscrições para o concurso público aberto pela Prefeitura de Curuçá. Nesse, o objetivo é selecionar 108 profissionais com formação nos níveis médio/técnico e superior. Há oportunidades para Guarda Municipal; Professores; Técnicos de Enfermagem; Operador de Sistemas; Radiologistas e outras áreas.

Os interessados podem ter acesso ao edital completo com os detalhes do concurso e realizar inscrições no site institutovicentenelson.com.br. Para que as candidaturas sejam homologadas será preciso efetuar o pagamento de taxa com valores entre R$ 100,00 e R$ 120,00.

Serviço

Confira o resumo dos editais abertos pelas prefeituras.

– Prefeitura Municipal de Curuçá (vários cargos)

Total de vagas: 108

Escolaridade: Médio, Técnico e Superior

Salário: Até R$ 4.207,12

Inscrições: institutovi centenelson.com.br (até o dia 14/02/2024)

Taxas: R$ 100,00 a R$ 120,00

– Prefeitura Municipal de Mãe do Rio (vários cargos)

Total de vagas: 51

Escolaridade: Médio e Superior

Salário: Até R$ 1.550,00

Inscrições: instituto vicentenelson.com.br (até os dias 22 e 25/02/2024)

Taxas: R$ 36,00 a R$ 70,00

– Prefeitura Municipal de Redenção (vários cargos)

Total de vagas: 1.487

Escolaridade: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Salário: Até R$ 4.710,00

Inscrições: facetconcursos. com.br/concursos (até o dia 20/02/2024)

Taxas: R$ 75,00 a R$ 105,00.

