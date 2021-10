Prefeitos do Mato Grosso querem impedir criação de unidade de preservação do Governo do Pará nos municípios de Novo Progresso e Jacareacanga

Unidade de Preservação: Prefeitos vão propor assinatura de um TAC e pedir para Unidade não ser criada (Foto:Ilustrativa Reprodução)

O Prefeito de Paranaíta, Osmar Mandacaru (Patriota) se reuniu em Brasília, na terça-feira, 28, com o senador Carlos Fávaro (PSD) e com os deputados Neri Gueller (PP) e Juarez Costa (MDB) para falar sobre o projeto do governo do Estado do Pará, de criar uma Unidade de Preservação na Gleba São Benedito e Rio Azul. A área abrange parte do território dos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, ambos no Pará, mas que fazem divisa com municípios de Mato Grosso.

Conforme Osmar, o senador Carlos Fávaro assumiu o compromisso de intermediar uma reunião entre os prefeitos da região de Alta Floresta e produtores da área impactada com a criação da unidade, com o governador do Pará, Helder Barbalho.

A reunião está marcada para o dia 13 de outubro e além dos prefeitos que integram o CDIVAT [Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles Pires] e representantes dos produtores, o próprio senador Carlos Favaro, deputados federais Juarez Costa, Neri Gueller e o deputado estadual Ondonir Bortolini, o Nininho também participarão da reunião.

Conforme o prefeito de Paranaíta, o governador Helder Barbalho, em contato por telefone com o senador Carlos Favaro, se mostrou disposto a estabelecer diálogo com a comitiva de Mato Grosso, para conversar sobre o projeto da criação da Unidade.

“Os deputados federais Juarez Costa e Neri Gueller são contra a criação da Unidade e o senador Carlos Favaro vai nos intermediar com o governador do Pará. Não é que nós, prefeitos e o produtores, somos contra a criação da unidade de preservação. O problema é que ela traz muitas restrições e inviabilizaria a economicamente esta região”, acentua Osmar.

De acordo com Osmar Mandacaru, os prefeitos irão se reunir nos próximos dias, para formatar uma proposta para apresentar para o governador do Pará. “Vamos propor a assinatura de um TAC [Termo de Ajustamento de Conduta], assumindo o compromisso de preservar a área e pedir para ele não criar a unidade. O objetivo e preservar, então iremos preservar”, enfatiza Osmar.

Ele disse que os prefeitos, os deputados e o senador irão convidar o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, para participar da reunião com o governador Helder Barbalho, do Pará.

A preocupação com a criação da Unidade de Conservação, conforme o prefeito de Paranaíta, é grande, principalmente porque ela abrange uma área de floresta, bem maior do que os 40 mil hectares que foi anunciado pelo IDEFLORA-BIO [Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade], do governo do Pará, podendo chegar a 80 mil hectares.

Uma das restrições, conforme o prefeito, é que na Gleba São Benedito tem áreas de produção de soja e milho, inclusive armazéns para secagem da produção. E as companhias que compram a produção, não compram soja e milho das propriedades que fazem divisa com as unidades de preservação.

“A região fica inviabilizada com a criação desta unidade, porque não haverá mercado para a nossa produção de grãos. Por isso, todos os prefeitos estão juntos, se mobilizando para não deixar criá-la”, enfatiza Osmar.

