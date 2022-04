Operação integrada combate desmatamento ilegal na Terra Indígena Apyterewa, no sudeste do Pará

Operação Guardiões do Bioma foi realizada nesta sexta-feira (22) — Foto: Reprodução/PF

Durante operação, dois homens foram presos em flagrante e conduzidos para a Polícia Civil de São Felix do Xingu.

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Funai, Ibama e Força Nacional combateu o desmatamento ilegal na Terra Indígena Apyterewa, localizada entre os municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A ação foi promovida na sexta-feira (22) e consistiu em mais uma etapa da “Operação Guardiões do Bioma”.

No local, as forças de segurança encontraram dois homens que estavam usando três motosserras para o corte ilegal da madeira. Eles também portavam duas armas de fogo, tipo espingarda sem número de série (um calibre 28 e outra calibre 36) e munições.

Os homens foram presos em flagrante e conduzidos para a Polícia Civil de São Felix do Xingu, para ser lavrada a prisão por crimes ambientais em reserva indígena e porte ilegal de arma de fogo.

