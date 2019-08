Indígena morre com suspeita de febre amarela silvestre em Santarém

O indígena estava internado no Hospital Municipal de Santarém desde o dia 10 de julho. (Foto:| Reprodução)

Um indígena morreu no Hospital Municipal de Santarém (HMS), no Baixo Amazonas, com suspeita de febre amarela silvestre. Ele estava internado no local desde o dia 10 de julho, com febre alta, icterícia, dores de cabeça e musculares. A informação foi divulgada pelo portal OESTADONET.

A vítima era da comunidade de Paricatuba, na região do Tapajós. Amostras de sangue foram coletadas da vítima e enviadas ao Laboratório Central (Lacen), em Belém. Somente após o resultado, que deve sair nos próximos dias, será possível confirmar a causa da morte.

Próximo a comunidade onde o indígena morava foram encontrados macacos mortos, o que pode indicar a presença da doença.

Através de nota, o Hospital Municipal de Santarém informou que a família da vítima não autorizou que fossem repassadas mais informações.

Autor: Redação

