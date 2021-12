Mortos em acidente com caminhão na BR 163 em Novo Progresso são identificados

(Foto:Reprodução) – Foi identificado os corpos dos ocupantes do caminhão de médio porte que morreram ao colidir com uma carreta bi trem na serra da Anita próximo à comunidade São José em Novo Progresso, ambos são moradores de Castelo de Sonhos.

A Polícia, confirmou ao Jornal Folha do Progresso, os nomes das vítimas, que tiveram suas vidas ceifadas em grave acidente na tarde desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 na rodovia BR 163 em Novo Progresso.

Os dois ocupantes do caminhão Mercedes, madeireiro eram moradores de Castelo de Sonhos, vieram a óbito no local.

A colisão com caminhão bi trem que seguia vazio sentido Miritituba/Novo Progresso, perdeu o controle na descida da serra da Anita (chovia muito no local), o bitrem rodou para outra pista e o caminhão azul colidiu frontal, envolvendo mais outros quatro veículos, colidiram atrás, os dois ocupantes do caminhão azul vieram a óbito no local.

Morreu no acidente, Joel Lino Serra de 41 anos e Ronan Alves de 31 anos. Ambos ocupavam o caminhão madeireiro de cor azul, que siga sentido Castelo de Sonhos/Moraes Almeida, se envolveram em violento acidente, com o impacto, uma das vítimas foi lançado para forra, as margens da rodovia federal BR-163, o motorista morreu preso às ferragens. Outras duas pessoas também estavam em uma Hilux acabaram colidindo logo atrás sendo socorridas com vida (ferimentos leves). O motorista do bi trem não se feriu. O acidente aconteceu por volta das 17h00min, no trecho conhecido como Serra da Anita nas proximidades da comunidade São José, distante 68 quilômetros do centro da cidade de Novo Progresso-PA.

O Velório com corpo presente de Joel Lino Serra de 41 anos e Ronan Alves de 31 anos, esta acontecendo na rua Dr Isaias área central do distrito de Castelo de Sonhos, o sepultamento acontecerá no final da tarde desta sexta-feira, 10 de dezembro no cemitério da comunidade (Castelo de Sonhos) onde residem em seus familiares.

A comunidade está comovida com trágico acidente que ceifou a vida dos dois trabalhadores pais de famílias daquela comunidade.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

