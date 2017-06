Viatura da Polícia Civil se envolve em acidente na BR-163

Da Redação Jornal Folha do Progresso (foto Jhonny Blog -via WhatsApp)

De acordo com a informação, o acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira(12), aproximadamente 60 km distante de Novo Progresso em um trecho sem pavimentação. Ainda segundo a informação, os investigadores Arlan e Vitor retornavam da cidade de Itaituba na viatura , quando se deparou com uma fila de caminhões – congestionamento a sua frente – o trecho sem pavimentação é de muita poeira perdendo a visibilidade, e não conseguiu parar a tempo, vindo a colidir na traseira de um caminhão resultando em danos materiais em ambos os veículos.

