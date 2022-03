Presidente de câmara de vereadores em MT e irmão são presos acusados de duplo homicídio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa (730 km a leste de Cuiabá), cumpriu nesta segunda-feira, dois mandados de prisão, sendo um deles contra o presidente da câmara de vereadores de Nova Nazaré, (796 km a leste de Cuiabá), Márcio Túlio (PSDB). O irmão dele, que é empresário em Goiás, também foi preso, e os dois são acusados por duplo homicídio.

Segundo a Polícia Civil, os irmãos, que estavam usando identidades falsas, estavam com mandados de prisão decretados pela Justiça pelo duplo homicídio ocorrido na cidade de Ariquemes (RO), no ano de 2007. Com eles foram apreendidas armas de fogo. Além das ordens judiciais cumpridas, os dois responderão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica, falsa identidade e uso de documento falso. (A informação é do Portal Redação Só Notícias)

Ainda conforme a Polícia Civil, Márcio Túlio, que é vereador por dois mandatos e futuro candidato a prefeito do município de Nova Nazaré, responde a vários procedimentos na delegacia Municipal de Água Boa por crimes como furto, ameaça, furto de gado, apropriação indébita, posse irregular de arma de fogo, receptação e direção perigosa. Ele também possui diversas passagens criminais na cidade Aruanã (GO) por furto em zona rural, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

As investigações realizadas pela delegacia de Água Boa descobriram que o vereador e seu irmão participaram do homicídio ocorrido no dia 1º de janeiro de 2007, em Ariquemes (RO), quando duas pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo. Entre os envolvidos no crime, uma pessoa foi presa e os dois irmãos eram considerados foragidos. Segundo a apuração, após os fatos, os suspeitos foragiram da cidade e assumiram novas identidades. Após troca de informações entre as polícias de Ariquemes e de Água Boa foi possível identificar a verdadeira identidade dos suspeitos.

Com a nova identidade, o suspeito foi morar no município de Nova Nazaré, onde foi eleito vereador por duas vezes e atualmente estava como presidente da Câmara, contudo, segundo a Polícia Civil, não deixou de cometer crimes. O seu irmão tornou-se empresário, dono de um comércio em Aruanã (GO).

Em conjunto com a Polícia Militar de Goiás e equipe da Polícia Civil de Nova Crixás (GO), os investigadores da Delegacia de Água Boa cumpriram o mandado de prisão em desfavor do suspeito que estava no estado de Goiás. No mesmo horário foi dado cumprimento ao mandado de prisão na cidade de Nova Nazaré em desfavor do presidente da Câmara.

Segundo o delegado regional de Água Boa, Valmon Pereira da Silva, o trabalho de identificação e prisão dos suspeitos só foi possível graças às informações cedidas pelo Institutos de Identificação de Rondônia e do Goiás, assim como o trabalho feito pela papiloscopia de Barra do Garças, que prontamente forneceu suporte para o cumprimento dos mandados e também dos peritos papiloscopistas de Tocantins, que elaboraram o laudo prosopográfico.

“É um caso de grande repercussão, uma vez que os suspeitos foragiram do seu estado de origem e utilizando identidades falsas, fizeram a vida nos estados de Mato Grosso e Goiás, onde continuam com a prática de crimes, inclusive utilizando a política para cometimento dos fatos”, disse o delegado regional.

Todas as informações do caso foram divulgadas hoje pela assessoria da Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso em08/03/2022/07:37:57

