Investigador da Polícia Civil é assassinado a tirosno Pará

Investigador da Polícia Civil é morto a tiros no centro de Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Bosco Barbosa chegava para visitar familiares, quando foi baleado por grupo que estava dentro de carro branco.

O investigador da Polícia Civil, José de Bosco de Araújo Barbosa, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (7) no bairro de São Brás, em Belém. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A Polícia disse que já iniciou as investigações para identificar os envolvidos. Até então, ninguém foi preso.

O crime ocorreu por volta das 20h, na alameda Lúcio Amaral, próximo à avenida Gentil Bittencourt.

O agente chegava em casa, quando foi baleado por pessoas que estavam dentro de um carro branco, que já estava estacionado. O grupo fugiu após o crime.

Testemunhas disseram à Polícia que foram ouvidos, ao menos, dois disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

As polícias Civil e Militar estiveram no local, dando início às investigações. Os policiais procuraram por câmeras de monitoramento para tentar identificar a placa do carro e chegar aos autores do crime.

O Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Pará (Sindpol) divulgou uma nota lamentando o falecimento.

Segundo a nota, o investigador estava lotado na Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe). “Quando em vida, desempenhou com desenvoltura suas atividades em prol da sociedade paraense”.

Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/08:41:46

