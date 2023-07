Presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff se reúne com Vladimir Putin na Rússia

Dilma esteve reunida com Vladimir Putin (Foto:Vladimir SMIRNOV / TASS Host Photo Agency / AFP).

Ex-presidente do Brasil participa nesta quarta-feira das atividades da 2ª Cúpula Rússia-África – Fórum Econômico e Humanitário, em São Petesburgo

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, atualmente à frente do Banco do Brics (NDB), se reuniu nesta quarta-feira (26) com o presidente da Rússia, Vladmir Putin, em São Petesburgo. Em nota à imprensa publicada no perfil de Dilma nas redes sociais, foi informado que ela participa nesta quarta-feira das atividades da 2ª Cúpula Rússia-África – Fórum Econômico e Humanitário, em São Petesburgo.

Além de Putin, Dilma Rousseff também terá uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. De acordo com o comunicado, essas reuniões têm como objetivo discutir a próxima Cúpula dos Brics, que será realizada na África do Sul nos dias 22 e 24 de agosto deste ano e irá tratar de temas como expansão de membros do NDB. O grupo também deve negociar tratados de comércio e cooperação com o objetivo em aumentar seu crescimento econômico.

A nota diz ainda que o Banco do Brics (NDB) não considerará novos projetos na Rússia devido às sanções relacionadas à guerra com a Ucrânia, uma vez que a instituição opera de acordo com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros internacionais.

Ausência

Vladimir Putin não vai participar de cúpula dos Brics no país africano. Em março, juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiram mandados de prisão ao presidente russo e para a Comissária para os Direitos da Criança da Rússia, Alekseyevna Lvova-Belova, por crimes de guerra em áreas ocupadas na Ucrânia. Por ser signatário do TPI, o governo sul-africano seria obrigado a prender Putin caso ele entrasse em solo nacional. Como resultado, ele será representado pelo chanceler Sergei Lavrov.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/14:35:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...