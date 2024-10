Janela de lancha é arrancada por maresia e passageiros entram em pânico no Pará

Foto: Reprodução | Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo informações do proprietário da lancha, Josimar Ferreira. A viagem prosseguiu com um atraso de aproximadamente 15 minutos.

Cerca de 130 passageiros da lancha expresso Ana Beatriz 6 passaram por um momento de tensão na tarde desta segunda-feira (14), durante uma travessia de Belém para o Porto da Foz do Rio Camará, no Arquipélago do Marajó. O incidente ocorreu quando uma janela de acrílico se soltou devido ao impacto de fortes ondas que atingiram a embarcação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo informações do proprietário da lancha, Josimar Ferreira. A viagem prosseguiu com um atraso de aproximadamente 15 minutos.

A embarcação havia partido de Belém às 14h, com chegada prevista para as 16h no porto que dá acesso às cidades de Salvaterra, Soure e Cachoeira do Arari. No entanto, logo após passar por Cotijuba, a lancha enfrentou uma forte maresia, resultando no desprendimento de uma das janelas, o que permitiu a entrada de água na embarcação.

A tripulação imediatamente reduziu a velocidade e realizou um isolamento na área afetada, retomando a viagem em seguida. Segundo Ferreira, a situação foi controlada rapidamente, e a lancha nunca ficou à deriva, como chegou a ser especulado em alguns grupos de mensagens.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo a lancha Ana Beatriz 6. Na semana anterior, passageiros relataram a entrada de água na embarcação após uma porta estanque ter sido esquecida aberta, também devido à maresia. Após o ocorrido, a Artran e a Capitania dos Portos realizaram vistorias, liberando a lancha para continuar suas operações.

Ferreira informou que, ao chegar ao porto de Camará, fará a substituição da janela danificada e que, posteriormente, em Belém, avaliará se manterá as janelas de acrílico durante o período de navegação pela Baía de Marajó, que é conhecido por ser mais turbulento nessa época do ano.

A Artran e a Capitania dos Portos foram contatadas para mais informações, mas ainda não se pronunciaram.

Fonte: Portal Debate, com informações do site Notícia Marajó e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/15:06:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...