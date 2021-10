Homem ataca ex-mulher e outras 3 pessoas por não aceitar o fim de relacionamento, em Santarém

Na madrugada de domingo (10), por volta das 2h15, o homem identificado como Francisco Monteiro, mais conhecido como “Miro”, tentou contra a vida da ex-mulher, do atual namorado e de mais duas pessoas em frente a uma residência situada na rua Marajoara, canto com Couto Magalhães, bairro Aeroporto Velho, em Santarém.

De acordo com populares, o ex-companheiro, que também é mecânico, arrombou o veículo da ex-mulher, que estava estacionado na frente da casa do atual namorado dela, e começou uma discussão em tons de ameaças. Na ocasião, o homem deu a “ré” no carro atingindo quatro pessoas que estavam no local.

As vítimas, que sofreram várias escoriações e por pouco não quebraram as pernas, pois foram “prensadas” em outro veículo, são: Cássio Viana e o atual namorado da ex-mulher, Cristoph Roger. Outro jovem foi jogado contra o muro da garagem, que acabou desabando sobre ele. Todos foram levados para o Pronto Socorro Municipal (PSM), para a retirada de estilhaços de vidros que ficaram sobre o corpo e análise de lesões que impossibilitaram os movimentos dos membros inferiores das vítimas.

Segundo uma das vítimas, Cássio Viana, o suspeito, está separado a cerca de seis meses da ex-mulher e não aceita o fim do relacionamento e o envolvimento dela com outra pessoa. Após o crime o suspeito fugiu em rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou apenas o carro abandonado no bairro Alvorada, mas o suspeito não foi localizado. Exames de corpo de delito e perícia no local do crime já foram realizadas após o caso ser registrado na 16° Seccional de Polícia Civil.

Por:RG15/O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

