Preso após tentar sequestrar criança duas vezes no mesmo dia em MT tem passagens por outros 4 crimes

O suspeito foi preso em um bar, a 76 quilômetros da cidade.

Crime aconteceu na segunda-feira (27), quando a criança brincava em frente à sua casa e foi abordada pelo suspeito, em um carro. Na tarde do mesmo dia, o suspeito voltou a procurar a criança, que estava brincando na praça da cidade.

O homem de 43 anos preso após duas tentativas de sequestro contra uma menina de 9 anos no mesmo dia, em Santa Cruz do Xingu, a 994 km, possui passagens criminais por outros quatro crimes, segundo o delegado responsável pelo caso, Luiz Humberto Mendes Leite.

O suspeito foi preso no sábado (1º), após a mãe da vítima procurar a delegacia e registrar boletim de ocorrência.

Segundo o delegado, o suspeito possui passagens por embriaguez ao volante, ameaça, lesão corporal e injúria no âmbito da violência doméstica contra a mulher. O suspeito não era conhecido da família e nem vizinho e que o carro que usou para a tentativa de sequestro havia sido comprado recentemente.

“Era um desses que trabalham em fazenda e de tempos em tempos dão as caras na cidade. Ele segue preso preventivamente. Agora, vamos terminar o relatório do inquérito e vou indicá-lo e enviar ao Ministério Público e daí começar o processo criminal contra ele”, disse.

Entenda o caso

O crime ocorreu na segunda-feira (27), quando a criança brincava em frente à sua casa e foi abordada pelo suspeito, em um carro. Ele teria tentado persuadir a menina com frases como: “Vem cá, menina bonitinha, entra aqui no carro. Vamos ali brincar”. Assustada, a criança correu para dentro de casa e contou à mãe o que havia acontecido.

No final da tarde do mesmo dia, o homem voltou a procurar a criança, que estava brincando na praça da cidade, quando foi novamente abordada pelo suspeito, que repetiu: “Vem cá, menina bonitinha, não precisa ficar com medo”. A menina correu para junto do irmão, enquanto o suspeito permaneceu rondando a praça por cerca de 30 minutos.

Os policiais identificaram o veículo utilizado pelo suspeito, que foi reconhecido por testemunhas. O suspeito foi preso em um bar, a 76 quilômetros da cidade.

