Preso estuprador que oferecia vagas para babás na OLX

(Foto: Divulgação Polícia Civil) – Foi detido o acusado de estuprar ao menos seis mulheres na cidade de Olinda, Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco. Ele oferecia falsas vagas de babá pelo site OLX para atrair as vítimas. Alexandre Silva de Souza, de 31 anos, confessou os estupros.

Em uma publicação no Facebook, o delegado Eronides Meneses, responsável pelo caso, pediu que outras vítimas compareçam à delegacia. Eronides também informou que Alexandre estava sendo procurado desde o ano passado, quando fugiu de um presídio.

Segundo a polícia, Alexandre usava seu nome real enquanto enganava as mulheres, que tinham sempre entre 20 e 40 anos de idade. O criminoso encontrava suas vítimas em site de compra e venda de produtos e serviços.

Ele marcava com elas em locais públicos e as chamava para ir até sua casa, com o objetivo de apresentá-las à criança de quem deveriam tomar conta. O suspeito, então, tomava um ônibus com a sua vítima e, ao saltar do veículo, arrastava as mulheres para um terreno baldio, onde as estuprava. O crime sempre era cometido à noite.

“O estuprador se apresentava como policial militar, às vezes policial civil. Ele iludiu bastante as mulheres’, afirmou o delegado.

Uma das vítimas conseguiu se desvencilhar e fugir quando já estava nua e foi até a delegacia mais próxima, que não era distante do matagal, no último 30 de outubro. Lá, foi registrado o boletim de ocorrência.

No entanto, Meneses ressaltou que a mulher só prestou depoimento nesta quinta-feira na delegacia de Peixinhos, onde ele atua.

‘Ela só procurou a delegacia agora, depois que viu a repercussão do caso e que a polícia estava atrás dele. A vítima estava abalada e quis se afastar para esquecer”, afirmou o delegado.

(Com informações do portal Extra)

