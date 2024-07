Trisal: irmãs casadas com o mesmo homem viralizam nas redes em Manaus

Deica Souza, Marcelo Oliveira e Ananda Souza – Foto: Reprodução

Ananda Souza, 29, e Deica Souza, 31, são irmãs amazonenses que compartilham o mesmo marido, Marcelo Oliveira, de 38 anos. O trio vive em uma comunidade rural de Manaus, onde mantém um relacionamento poliamoroso. Eles trabalham juntos no cultivo de hortaliças e mostram sua convivência harmoniosa nas redes sociais.

O relacionamento começou há cinco anos quando Ananda perguntou a Marcelo sobre o maior desejo de um homem e ele respondeu “ter uma segunda mulher”. A partir daí, Ananda decidiu abrir o casamento para sua irmã. Hoje, o trio vive e trabalha junto, compartilhando a vida e a cama, mas mantendo um relacionamento em V, onde Marcelo se relaciona separadamente com cada uma das irmãs.

Marcelo conheceu Deica primeiro, há mais de 14 anos, mas o relacionamento não prosperou. Anos depois, ele começou a namorar Ananda e, em 2019, ela sugeriu que Deica se juntasse a eles. O trio afirma que não há ciúmes entre eles e que o segredo para manter a harmonia é o diálogo e o respeito. Nas redes sociais, eles compartilham a rotina da vida no campo e momentos juntos como trisal.

Fonte: Diário do Centro do mundo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/16:23:24

