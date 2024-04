Vigilante é preso comercializando drogas em Novo Progresso-Pará

Vigilante conhecido por China é preso comercializando drogas em Novo Progresso-Pará | Foto: Reprodução/BAPM

Após informações que um indivíduo de alcunha CHINA, que faz serviço de vigilante noturno, estava comercializando drogas no modo DISQUE DROGAS, e que o mesmo andava em motocicleta FAN 150 vermelha, em rondas pela BR 163, o suspeito CHINA ao avistar a viatura empreendeu fulga sendo feito o acompanhamento.

Na altura da avenida cristalina foi ele foi alcançado pela Polícia Militar, o mesmo confessou que havia jogado 04 (quatro) PARADAS, e confessou estar comercializando drogas.

Ele mostrou onde estava guardado o que havia trazido para venda da noite, que foi localizado em um terreno vazio na avenida Orival Prazeres, às proximidades do restaurante Mity.

Foi encontrado um pacote contendo 19 pedras análoga a crack embaladas para comércio. Perguntado ao mesmo se onde ele mora (Comunidade Santa Júlia) teria mais drogas, o mesmo respondeu que sim, e que estava escondido em uma área de mata, antes de chegar na comunidade.

A Polícia Militar se deslocou até o local onde foi localizado enterrado em uma área de mata de difícil acesso, mais dois pacotes com drogas.

Diante dos fatos o mesmo, e todo material apreendido foram conduzidos para delegacia para procedimentos.

Materiais Apreendidos:

228 Gramas análoga a crack

01(um) aparelho celular Redimi preto

209,00 (duzentos e nove reais)

01(uma) motocicleta Honda Fan vermelha sem placa

01(uma) Carteira porta cédulas.

BAPM: 2030742555

Fonte: 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/04/2024/10:50:39

