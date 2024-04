Identificadas as duas vítimas do acidente no Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba-Pará

Casal de São José do Rio Pardo morre em acidente na BR-163 no Pará — Foto: Arquivo pessoal

Colisão entre caminhões deixou mais três pessoas feridas. Motorista envolvido no acidente fugiu do local, segundo a Polícia Rodoviária.

Um casal de São José do Rio Pardo (SP) morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no Pará, na noite de sexta-feira (5).

As vítimas fatais foram identificadas como Alexandre Leonicio da Silva, de 49 anos, e Fabiana Venezian da Silva, de 52.

O acidente aconteceu no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no Sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o casal e mais três pessoas estavam em um caminhão carregado com madeiras. Outro caminhão carregado com soja tentou desviar de um buraco e invadiu a pista contrária.

Com a colisão, o caminhão carregado com madeiras tombou em uma ribanceira.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão com a carga de soja fugiu do local do acidente. Já três pessoas foram socorridas e levadas para o hospital. O estado de saúde delas não foi informado.

Um dos filhos do casal disse ao g1 que os pais enviaram uma mensagem por volta das 19h dizendo que estavam retornando para São Paulo e que iriam ficar sem sinal no celular. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 21h.

Ainda não há informações sobre o traslado dos corpos do casal para São José do Rio Pardo.

Notícias Relacionadas:

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/04/2024/09:06:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...