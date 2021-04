Pressionado pelas redes sociais prefeitura conserta ruas do bairro “Tom Alegria -2” em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Contrariando a decisão que as maquinas somente saíram após período chuvoso, a prefeitura de Novo Progresso, não aguentou a pressão das redes sociais e consertou duas crateras aberta pela chuva no bairro Tom Alegria-2 em Novo Progresso.

A primeira postagem foi da moradora da rua Belo Horizonte do bairro Tom Alegria-2 que indignada postou foto dentro do buraco clamando pela prefeitura consertar a via pública. O Jornal Folha do Progresso foi até o bairro e constatou a veracidade do descaso e encontrou mais buracos na rua Amazônia e a postagem repercutiu nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (07) a prefeitura através da secretaria de obras realizou os serviços de manutenção e arrumou as vias mais danificadas do bairro. A força da rede social foi o fator importante para conscientizar a prefeitura do descaso com as vias em praticamente toda a cidade, os internautas estão ligados.

Queixas sobre buracos crescem na cidade de Novo Progresso

Embora tenha sido eleita uma das prioridades da atual gestão em promessas de campanha a Prefeitura de Novo Progresso vem sendo cobrada diariamente para colocara as maquinas na rua e consertar as vias públicas.

São relatos como o da Dona Leila moradora da rua Belo Horizonte do bairro Tom Alegria-2 , que por várias semanas, ela esperou que agentes da Prefeitura fossem tapar um buraco na frente da sua casa……………….. Até que eles vieram. “A solução chegou após a postagem do descaso nas redes sociais”.

Outros aguardam muito mais. “Faz mais de dois meses que estou esperando. Tenho feito reclamação, e nada. O buraco só aumenta”, diz a moradora do bairro Industrial, que tem uma cratera na frente de sua residência, que foi aberta no mês de fevereiro e até agora atrapalha o trânsito.

As queixas são espalhadas por toda a cidade.

