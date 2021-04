Memes de buracos da prefeitura em via pública de Novo Progresso são verdadeiros

O Jornalista Adecio Piran do Jornal Folha do Progresso esteve em loco e constatou a veracidade; o memes é verdadeiro, o bairro “Tom Alegria -2” está tomado por buracos.(Foto:Jornal Folha do Progresso)



Os moradores de vários bairros de Novo Progresso estão convivendo com muitos buracos nas vias públicas. Para protestar, alguns plantam bananeiras nas ruas, deixam cadeiras para sinalizar e entram nas valas. Outros utilizam as redes sociais para brincar com a situação e pedir melhoras. As montagens e comentários acabaram virando memes na internet durante a semana.

Neste caso do Bairro Tom Alegria-2 onde uma moradora indignada desceu na cratera para mostrar o tamanho do buraco o Jornalista Adecio Piran do Jornal Folha do Progresso esteve em loco e constatou a veracidade, o memes é verdadeiro, o bairro está tomado por buracos. “Aquele ainda é pequeno, o bairro tem buraco (crateras) por todo lado”, neste bairro esta o maior buraco da prefeitura de Novo Progresso”, disse.

Internauta cobrou

Internautas criam memes para ‘brincar’ com a quantidade de buracos em Novo Progresso.

As imagens foram postadas em uma rede social e tiveram vários compartilhamentos.

“Os buracos estavam muito grandes. Como nosso bairro fica próximo com um setor mais periférico, a prefeitura passou aqui, sabia da existência dos buracos, ignorou, ele foi aumentando a paciência também, fomos obrigados a postar nas redes sociais” ,disse morador.

Segundo ele, o risco de ser levado pela enxurrada era grande, a rua ficou intransitável. “Eles estavam muito grandes e nós cansamos de esperar pela prefeitura.”

Respostas

“A prefeitura divulgou nas redes sociais que no período de chuva somente trabalhos emergenciais será realizado, assim que der trégua a secretaria de obra estará em todo favor para consertar as vias públicas.

Veja mais memes (CLIQUE NA IMAGEM)

