50 Toneladas de soja é furtada de caminhão na comunidade de Riozinho das Arraias em Novo Progresso

O motorista seguiu viagem de carona ao Distrito de Moraes Almeida, sendo o local mais próximo para comprar a peça. Que ao retornar o motorista pode perceber que os vagões da carreta haviam sido violados, e ao averiguar a parte interna, pode constatar que havia sido vítima de furto. Tendo sido furtado toda a carga transportada nos dois vagões, sendo um total de 50 toneladas de soja, com o valor aproximado de R$ 80 mil reais. A vítima de imediato se deslocou a este município, procurando a delegacia de polícia civil o qual registrou o boletim de ocorrência do furto da carga.

