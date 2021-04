Toneladas de minério ilegal são apreendidas no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ambos foram presos em flagrante pelo crime de usurpação de bem da União, previsto no art. 2º, §1°, da Lei 8.176/91, uma vez que não forneceram documentos comprobatórios da regularidade da origem do minério, quais sejam: Licença de Operação (emitida por órgão ambiental competente) e Guia de Utilização (expedida pela Agência Nacional de Mineração).

Um caminhão que trafegava em alta velocidade nas proximidades do posto Serra Dourada, na rodovia Transamazônica, em Marabá levantou suspeita e acabou sendo parado pela Polícia Militar. Após parar o veículo, foi constatado o transporte ilegal de minério, com a quantidade aproximada de 35 a 40 toneladas.

You May Also Like